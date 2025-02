Juventusnews24.com - Luis Diaz Juve, dall’Inghilterra: «Anche i bianconeri ci pensano in vista dell’estate». Ma il Liverpool spara alto: la richiesta per il colombiano

di RedazionentusNews24rilanciano:all’esterno delindella prossima estateSecondo quanto riportato da Transfer.com, il calciomercatoavrebbe messo gli occhi su, esterno offensivo classe 1997 in uscita dal. Ilsarebbe un’idea per la prossima estate, quando iandrebbero a rinforzare ancora il reparto offensivo.Oltre allantus, sul giocatore ci sarebberoBarcellona e Al Nassr, ma il vero ostacolo è rappresentato dal costo del cartellino. Gli inglesi, per far partire il giocatore, chiedrebbero infatti 85 milioni di euro. Una cifra proibitiva.Leggi suntusnews24.com