L’Ue dura a parole con Trump, ma poi lo rincorre sulle armi

La Commissione europea si sveglia e cerca di prendere posizione contro il protezionismo americano. “reagirà con fermezza e immediatezza contro le barriere ingiustificate al commercio libero ed equo, anche quando i dazi vengono utilizzati per contestare politiche legali e non discriminatorie:proteggerà sempre le imprese, i lavoratori e i consumatori europei da misure tariffarie ingiustificate”, si legge in una nota.La Commissione europea considera la politica commerciale dei dazi ‘reciproci’ proposta dal presidente Donaldcome “un passo nella direzione sbagliata”. Le tariffe ingiustificate contronon resteranno senza risposta, ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, parlando di “contromisure chiare e proporzionate”.L’Europa prova a fare lacon: dazi dannosi“mantiene il suo impegno a favore di un sistema commerciale globale aperto e prevedibile, che vada a vantaggio di tutti i partner, con alcune delle tariffe più basse al mondo e non vede alcuna giustificazione per l’aumento dei dazi statunitensisue esportazioni”, si legge ancora.