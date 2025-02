Lanazione.it - Lucrezia Stefanini top. La volée internazionale

Leggi su Lanazione.it

Il miglior risultato personale in quella che è una delle tre competizioni tennistiche più importanti del mondo lo ottenne nel 2023, riuscendo ad arrampicarsi sino al secondo turno del tabellone principale. Due anni fa, fu proprio quel risultato a darle forse la carica per quella rincorsa che l’avrebbe portata da lì a poco ad entrare nel "club" delle migliori cento tenniste del mondo (oltre che in Nazionale). E anche se stavolta il cammino si è interrotto nel primo turno delle eliminatorie, perla partecipazione agli "Australian Open" è ormai diventata un appuntamento fisso. A testimoniare una volta di più la crescita della sportiva di Carmignano, che anche in questo 2025 ha preso parte all’iconico torneo di Melbourne che mette di fronte i migliori tennisti e le migliori tenniste del globo.