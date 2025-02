Lanotiziagiornale.it - “L’Ucraina non può vincere”, Trump mette alle strette Zelensky

Dopo aver telefonato a Vladimir Putin, Donaldha alzato la cornetta per parlare anche con Volodymyr, nel tentativo di dare ulteriore slancio al suo piano di pace. Un dialogo franco, durante il quale l’inquilino della Casa Bianca e il presidente ucraino hanno concordato, seppur con molte riserve, sulla necessità di “iniziare immediatamente a lavorare per porre fine al conflitto” con la Russia.A darne notizia è stato Andriy Yermak, capo di gabinetto di, secondo cui la conversazione tra i due leader sarebbe andata “molto bene”, dimostrando che entrambi condividono un obiettivo comune. Tuttavia, questa versione appare poco credibile alla luce delle dichiarazioni rilasciate successivamente da, che ha fornito un racconto ben diverso: “Riusciremo a ottenere un cessate il fuoco in un futuro non troppo lontano”, ha affermato, sottolineando che “è molto improbabile” che, continuando a combattere, “possa riconquistare il territorio perduto e tornare ai suoi confini del 2014”.