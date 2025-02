Gqitalia.it - Lucio Corsi e il coraggio di essere sé stessi (anche) attraverso il make-up

Ci vuole audacia per salire sul palco del Festival di Sanremo come ha fatto, da outsider. Ancora di più, ci vuole carattere per farlo senza piegarsi alle convenzioni estetiche che dominano la scena musicale contemporanea. Siamo abituati a vedere artisti scintillanti in look studiati al millimetro, tra abiti sartoriali, paillettes e un grooming impeccabile, quasi patinato. L’immagine è parte integrante dello spettacolo, una corazza che spesso definisce il personaggio tanto quanto la musica. Ma poi arriva, e il copione cambia. Lui sceglie disè stesso, di portare sul palco una visione personale e autentica, senza lasciarsi condizionare dalle regole non scritte dello showbiz. Il suo stile è un manifesto di libertà: abiti vintage, senza genere e senza taglie, che sembrano provenire da un’altra epoca o da un universo parallelo in cui la moda non è costrizione, ma pura espressione.