Luca Zaia | Sul fine vita serve una legge nazionale Presto una circolare in Veneto

Sulunatorna dopo l’iniziativa della Toscana a parlare di temi etici. Ricorda che le resistenze non sono solo nel centrodestra ma avverte: «Mai fatto guerre di religione, ma ho guardato sempre in faccia la realtà. Ricorda col Covid? Sono stato il primo a istituire la zona rossa, a chiudere tutto, carnevale di Venezia compreso, mentre altri organizzavano gli spritz.». E ricorda che «le cose che dico ora le sostengo da tempo. Tre anni fa vi dedicai buona parte del mio libro, I pessimisti non fanno fortuna . », dice in un’intervista a Repubblica.LaInvuole preparare un regolamento «una, che dovrebbe fissare delle regole, in quanto ilesiste già». Perché, spiega, «c’è la sentenza della Consulta del 2019.