Lettera43.it - Luca Bonaccorsi, chi è l’ex marito di Geppi Cucciari: si sono lasciati nel 2016

Leggi su Lettera43.it

Al fianco di Carlo Conti, per la quarta serata del Festival di Sanremo 2025, ci sarà. Attrice comica, speaker e conduttrice televisiva, vanta una decennale esperienza sia sul palco dei teatri sia davanti alle telecamere grazie a programmi televisivi, sitcom e film per il cinema. Con lei ci sarà probabilmente anche il nuovo compagno Marco Micheletti, con cui ha una relazione da diversi anni. In precedenza, la co-conduttrice attesa all’Ariston è stata sposata per quattro anni con il giornalista, da cui ha divorziato nelper quelle che alla rivista Oggi lei stessa ha definito «insuperabili incompatibilità caratteriali». Una rottura burrascosa, che ha portato i due a scambiarsi anche reciproche e pesanti accuse.La carriera di, giornalista ed exdiOriginario di Roma, dove è nato il 15 settembre 1969,ha una vasta esperienza nel settore della finanza che ha lasciato per concentrarsi su quello editoriale.