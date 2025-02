Today.it - LR Vicenza-Padova: limiti alla circolazione

Leggi su Today.it

In occasione della partita di calcio L.R., in programma domenica 16 febbraio alle 15, per ragioni di ordine pubblico sono previste alcune limitazioni del traffico aggiuntive rispetto a quanto disposto in via ordinaria durante le competizioni dello stadio Menti.A partire dalle.