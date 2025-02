Thesocialpost.it - Louise rapita dopo scuola a 11 anni, torturata e uccisa nel bosco: “Il killer è libero, abbiamo paura”. Polizia schierata

Leggi su Thesocialpost.it

L’omicidio di, undici, si è consumato in circa quindici minuti il 7 febbraio, quando la ragazza è scomparsaaver lasciato laa Épinay-sur-Orge, nel sud di Parigi. Il suo corpo è stato rinvenuto il giorno successivo in unnelle vicinanze. Gli inquirenti hanno ricostruito gli eventi in seguito alla confessione del presunto assassino, Owen L., un ventitreenne che abita nei pressi della vittima e che è stato arrestato lunedì scorso.Leggi anche: Ancona, bambina caduta dal balcone: com’è successo e come staIl ritrovamento del corpoIl procuratore generale di Evry, Grégoire Dulin, ha spiegato in una conferenza stampa che tutto è iniziato intorno alle 13:50 di venerdì scorso, quandoha lasciato la. Come ogni giorno, si stava dirigendo verso casa, un tragitto di circa dieci minuti.