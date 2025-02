Anteprima24.it - Lotto, la Dea Bendata bacia la Campania: la vincita più alta nel Sannio

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoIlpremia la. Nell’ultima estrazione vinti oltre 51mila euro: a Cautano, in provincia di Benevento, tre ambi e un terno valgono 23.750 euro presso l’esercizio in viale della Vittoria, mentre ad Ercolano, in provincia di Napoli, centrate due vincite: la prima – in via Consiglio Arturo – da 14.250 euro con tre ambi e un terno, la seconda da 13.500 euro con un terno in via Quattro Novembre. L’ultimo concorso delha distribuito premi per 9,4 milioni di euro, per un totale di 168,2 milioni di euro da inizio 2025.L'articolo, la Deala: lapiùnelproviene da Anteprima24.it.