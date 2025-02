Thesocialpost.it - Loris Emanuelli, imprenditore trovato morto in azienda: scoperto il corpo dai dipendenti, cosa è successo

Tragedia nella zona industriale di Blessaglia di Pramaggiore, in provincia di Venezia, dove undi 62 anni,, è statoprivo di vita all’interno dello stabilimento di via Pacinotti, sede della sua, la Italdecor. La scoperta è avvenuta nella tarda mattinata di mercoledì 12 febbraio, quando i, preoccupati per la sua assenza, lo hanno cercato e rinvenuto in un corridoio di collegamento tra due ali dello stabilimento.“– raccontano i presenti – si era regolarmente presentato al lavoro quella mattina, come sempre puntuale”. Verso le 11:30 si era allontanato dalla sua postazione senza dare spiegazioni. Dopo circa mezz’ora, è statoriverso a terra, privo di coscienza, tra un capannone e l’altro. Subito è scattato l’allarme.