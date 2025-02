Oasport.it - Lorenzo Musetti agevolmente ai quarti a Buenos Aires: Moutet spazzato via

Una partita che poteva nascondere delle insidie, ma così non è stato per. Buona la prima per il toscano nell’ATP250 di. Sulla terra rossa argentina, il n.16 del mondo ha sconfitto piuttostoil francese Corentin(n.66 del ranking) col punteggio di 6-2 6-3 in 1 ora e 31 minuti di gioco. Un match nel quale il transalpino ha cercato col suo tennis molto vario, fatto di tante palle corte, di destabilizzare. Bravo l’azzurro a trovare spesso la soluzione vincente o quasi definitiva dal lato del dritto nello scambio da fondo, che gli ha permesso di comandare o di ribaltare l’inerzia. In questo modo, quindi, il tennista nostrano approda aidi finale dove affronterà lo spagnolo Pedro Martinez, specialista di questi campi, che ha battuto l’argentino Diego Schwartzman nell’ultimo incontro della carriera del giocatore sudamericano.