Lanazione.it - L’opera inedita di Leonardo: “Quanto scoperto finora potrebbe non essere l’intero disegno”

Leggi su Lanazione.it

Vinci, 14 febbraio 2025 – Investimenti consistenti, cambiamenti nell’attuale assetto museale, l’abbattimento delle barriere architettoniche che la sede dove si trova il dipinto presenta attualmente nonché le problematiche legate alla fruizione dello stesso ambiente da parte di migliaia di persone chiamate a muoversi in spazi di concezione medievale e per piccoli numeri, non per i flussi turistici del XXI secolo. Sono queste e molte di più le problematiche insidiose che l’amministrazione vinciana sarà chiamata a breve a dover tenere presente nella propria programmazione. Quindi la domanda è inevitabile. Ma i soldi per tutti questi interventi ci sono? Il sindaco Daniele Vanni ha sorriso, ma ha risposto con prontezza e, tutto sommato, nel modo più corretto: “Il Comune di Vinci i soldi ce li mette”.