Lookman Juve, gli agenti del talento si muovono per il suo trasferimento? La cifra per strapparlo all'Atalanta: le ultimissime

di RedazionentusNews24, glidelsiper ildell'esterno: lesul possibile affareLa giornalista Fabiana Della Valle ha analizzato quello che potrebbe uno dei calciatori seguiti in estate dal calciomercatodell'Atalanta.PAROLE – «Un altro centravanti che piace alla, e per cui ci sono stati contatti con l'entourage, èdell'Atalanta. Si parlava di un suo addio già nell'ultima estate, quando poi si è mosso Koopmeiners non se ne è fatto nulla, ma i suoisi stanno muovendo per cercare delle buone offerte. Ovviamente sappiamo che l'Atalanta è sempre bottega cara, quindi ci vorranno almeno 50 milioni. Non verrà certamente regalato».