Calciomercato.it - Lookman alla Juventus: “Sì per sessanta milioni” | ESCLUSIVO

Leggi su Calciomercato.it

L’attaccante dell’Atalanta accostato al club bianconero: per realizzare l’affare serve però una cifra importanteUmore opposto a Bergamo e Torino dopo la due giorni di Champions. L’Atalanta è furiosa per il calcio di rigore inesistente concesso al Bruges, mentre lasi gode il successo sul Psv Eindhoven e spera di proseguire ancora la striscia di vittorie.: “Sì per(LaPresse) – Calciomercato.itAtalanta epotrebbero essere protagoniste anche nel calciomercato estivo. Attualmente fermo per infortunio, Ademolaha fatto parlare di sé quest’anno con i suoi 14 gol e 7 assist stagionali. L’inglese è stato accostato anche ai bianconeri e anche di questo ha parlato Patrick Iannarelli, giornalista del Corriere dello Sport, nel suo intervento a TiAmoCalciomercato su Youtube.