Fanpage.it - L’Oms chiede di mettere un’etichetta sulle bottiglie di alcolici: “Causa il cancro”

Leggi su Fanpage.it

È dimostrato che l'alcool, in qualunque quantità, contribuisce a vari problemi per la salute, tra cui almeno sette tipi di cancro. Per questo l'Organizzazione mondiale della sanità ha proposto ai Paesi europei di aggiungere un'etichettadi, sottolineando i rischi. Finora lo fanno pochi Stati, ma molti cittadini sarebbero a favore.