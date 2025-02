Lombardiaprimo caso suicidio assistito

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.42 Primodiin Lombardia. Si tratta di una donna di 50 anni, affetta da oltre 30 da sclerosi multipla progressiva.Era paralizzata e in condizioni di totale dipendenza. Serena,nome di fantasia,è morta in casa per autosomministrazione di un farmaco letale, fornito dal Servizio sanitario con la strumentazione necessaria. Ha atteso 9 mesi dalla sua richiesta. E' la sesta persona in Italia ad aver completato la procedura prevista dalla Consulta con la sentenza sulCappato/Antoniani.