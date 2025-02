Ilfoglio.it - L'offerta di San Valentino per le storie finite male

Guardiamoci in faccia: led’amore finiscono o perché ci si lascia oppure, se le cose vanno bene, perché uno dei due muore; l’opzione ideale, benché di scarsa incidenza statistica, è il decesso simultaneo mano nella mano. Ora però led’amore possono finire anche con una civetta che sbrana un ratto, almeno in Canada. Un’associazione per la difesa di non so che specie di civette in estinzione ha infatti lanciato un’di San: dietro pagamento di una modica cifra, potete dare il nome del vostro ex a un ratto stecchito, che verrà dato in pasto alla civetta onde perpetuare la specie; l’associazione si premurerà di mandarvi la foto del ratto ribattezzato e, chissà, magari anche il video del fiero pasto. È dunque questo il modo per vendicarvi di Genoveffa o Vercingetorige, che si sono stufati di voi e vi hanno piantati, o che vi sono rimasti incrollabilmente accanto fino a che non siete stati voi a stufarvi, o che vi hanno tradito (colpa loro) o si sono fatti tradire (sempre colpa loro); per non parlare delle imperdonabili Genoveffe o Vercingetorigi che, nel corso della relazione, hanno rivelato alcuni aspetti deleteri che erano sì lampanti dal primo appuntamento, ma che, per qualche settimana o mese o anno, vi è convenuto non vedere.