Sport.quotidiano.net - Lo Spezia dei bomber al ’Braglia’. Mendes e Defrel cercano il riscatto

Leggi su Sport.quotidiano.net

La visita del ’Diablo’ Granoche, con tanto di abbracci e saluti ai colleghi attaccanti, nascondeva in fondo un po’ di scaramanzia e ci mancherebbe altro. In quelle strette di mano ae Pedro, possa l’aura dell’exinfondere nuova fiducia ai giocatori chiamati ad essere decisivi coi loro gol, fin qui mancati all’appello. La sfida nella sfida con Francesco Pio Esposito e Gianluca Lapadula (passato, presente e futuro della B e della A) sembra proprio momento ideale per il più classico dei colpi di reni nell’arco di una stagione, dopo giornate di astinenza. A Pedro il gol manca dal 14 dicembre scorso, due mesi esatti. Certo, non fu marcatura banale. La zampata alla Reggiana è entrata nella storia e ci rimarrà probabilmente per sempre. I problemi fisici hanno condizionato un mese e mezzo di percorso (oltre ad una fetta di preparazione estiva), da settembre ad inizio novembre e questa è una buona attenuante.