Lo scatto turistico | I numeri ci premiano c’è il maggior aumento di tutta la provincia

I flussi turistici nella Città delle Cento Torri crescono e la conferma arriva anche dai dati che riepilogano le presenze nel 2024. E’ stato il sindaco Marco Fioravanti nel corso della presentazione di ‘Ascoli Città Europea dello Sport’, ad annunciare con grande soddisfazione l’degli arrivi in città e soprattutto delle presenze. "Colgo l’occasione – ha dichiarato il primo cittadino – per comunicare che la città di Ascoli nell’anno 2024 ha fatto registrare il 12.16% in più di arrivi e il 7.43% in più, di presenze. Registriamo quindi il più cospicuodi flussi turistici dell’interae di tutti i comuni dell’entroterra marchigiano. E’ stato quindi riconosciuto e premiato il lavoro portato avanti in sinergia con la Regione Marche e con tutti gli operatori del territorio: la nostra città continua a crescere.