Oasport.it - LIVE Sonego-Humbert, ATP Marsiglia 2025 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del quarto di finale

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:30 Settimo confronto diretto tra i due con la situazione attualmente in perfetta parità. Il vincente del match troverà in semiproprio Bergs.15:26 Buon pomeriggio e ben ritrovati nellascritta di. Il belga Zizou Bergs ha approfittato del ritiro dell’avversario dopo aver vinto il primo set e di conseguenza l’azzurro tra meno di 20scenderà in campo.Buongiorno e benvenuti nellatestuale deldidell’ATP 250 ditra Lorenzoed il francese Ugo. Settimo confronto diretto tra i due con la situazione attualmente in perfetta parità. Il vincente del match troverà in semiuno tra il belga Zizou Bergs ed il cinese Zhizhen Zhang., trentenne torinese, si presenta all’appuntamento francese voglioso di confermarsi dopo gli straordinari Australian Open in cui si è issato fino ai quarti di