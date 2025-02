Oasport.it - LIVE Sonego-Humbert 4-6 4-6, ATP Marsiglia 2025 in DIRETTA: altro stop ai quarti per il piemontese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:38 Si chiude qui la nostratestuale di. Grazi per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata.17:36 Troppo solido quest’oggi, che non ha offerto chance ad un pur buon. 8 gli ACE dell’azzurro, che ha servito il 63% di prime ricavando il 68% di punti. 5 ACE per il transalpino, che ha raccolto addirittura l’85% dei punti quando ha servito la prima.UGOb. LORENZO6-4 6-4. Finisce qui, con la risposta di rovescio delche si spegne in rete. Dopo un’ora e 28 minuti di gioco il francese approda in semifinale, sfiderà il belga Bergs.40-0 Non passa la risposta di rovescio dell’azzurro. Fioccano i match point.30-0 Fuori misura il rovescio incrociato del torinese.