Oasport.it - LIVE Sonego-Humbert 4-6 3-4, ATP Marsiglia 2025 in DIRETTA: set e break di margine per il francese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-3 Game. Servizio vincente delserve ora per restare nel match.40-30 Errore gratuito con il rovescio del padrone di casa.40-15 Servizio e dritto a segno per il transalpino.30-15 Risposta di rovescio profonda di.30-0 Servizio, rovescio incrociato e comoda volèe per.15-0 A metà rete il dritto incrociato dell’azzurro.3-4 Game. Non passa il rovescio del, che resta avanti di un.40-30 Risposta vincente con il dritto di.40-15 Altra gran prima del piemontese.30-15 Scappa via il dritto in uscita dal servizio di Lorenzo.30-0 Servizio vincente.15-0 Settimo ACE del torinese.4-2 Game. Solido dritto in uscita dal servizio del transalpino.40-15 Servizio vincente del mancino numero 17 ATP.