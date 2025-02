Oasport.it - LIVE Sonego-Humbert 4-6 2-1, ATP Marsiglia 2025 in DIRETTA: l’azzurro prova a reagire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Rovescio in contropiede del transalpino che lascia immobile.15-15 Gran lob di dritto del, che chiude poi con lo schiaffo al volo.15-0 Molto profondo il dritto incrociato del francese.2-1 Game. Non passa la risposta di rovescio del padrone di casa.40-15 Ottima seconda al corpo del torinese.30-15 Sulla riga il dritto dal centro del transalpino.30-0 Buon ritmo da fondo del, che provoca l’errore dell’avversario.15-0 Scappa via il dritto del francese.1-1 Game. ACE del tennista di Metz.40-15 Servizio e dritto a segno per il francese.30-15 Di poco in corridoio il dritto in corsa di Lorenzo.15-15 Non passa il rovescio del piemontese.0-15 Scappa via il rovescio del transalpino.1-0 Game. Altra prima solida del