Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint Falun 2025 in DIRETTA: Pellegrino si ferma in semifinale! Cassol e Laurent fuori ai quarti

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.56: Tra poco la finale femminile. Queste le protagoniste:Jasmi Joensuu (FIN)Kristine Stavaas Skistad (NOR)Linn Svahn (SWE)Maja Dahlqvist (SWE)Nadine Fähndrich (SUI)Johanna Hagström (SWE)12.54: Non basta il terzo posto aper centrare la finale. Vince Tuz, secondo Northug, non ci sono ripescaggi da questa12.52: Tuz prende qualche metro di vantaggio, risale12.49: C’è Federiconella seconda. Questi i protagonisti:Lucas Chanavat (FRA)Even Northug (NOR)Federico(ITA)Joni Mäki (FIN)Jiri Tuz (CZE)Miha Šimenc (SLO)12.47: Eliminato a sorpresa anche a causa di sci inadeguati in discesa, Anger. Vince Klaebo, secondo Valnes. Ripescabili Vike e Chappaz12.43: Al via la primamaschile.