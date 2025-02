Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint Falun 2025 in DIRETTA: Pellegrino in semifinale! Cassol e Laurent fuori ai quarti

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.35: Questa la composizione della seconda:Maja Dahlqvist (SWE)Jessie Diggins (USA)Nadine Fähndrich (SUI)Johanna Hagström (SWE)Julie Myhre (NOR)Laura Gimmler (GER)12.34: Gran rettilineo finale per la norvegese Skistad che riesce a sopravanzare Svahn. Ripescabili Joensuu e Kern12.30: Al via la primadella gara femminile:Jasmi Joensuu (FIN)Kristine Stavaas Skistad (NOR)Linn Svahn (SWE)Julia Kern (USA)Mathilde Myhrvold (NOR)Coletta Rydzek (GER)12.28:IN! Primo dei ripescati l’azzurro che sarà nella seconda. Tuz vince l’ultima batteria davanti a Simenc12.24: Ora l’ultima batteria con:Batteria 5Jiri Tuz (CZE)Niilo Moilanen (FIN)Miha Šimenc (SLO)JC Schoonmaker (USA)Jaume Pueyo (ESP)Matz William Jenssen (NOR)12.