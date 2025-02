Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint Falun 2025 in DIRETTA: attesa per Pellegrino! Cassol fuori ai quarti

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.54: C’è Nadine Laurent al via della quinta e ultima batteria delladonne. Queste le protagoniste:Batteria 5Johanna Hagström (SWE)Julie Myhre (NOR)Elin Henriksson (SWE)Laura Gimmler (GER)Sofie Krehl (GER)Nadine Laurent (ITA)11.53: Faehndrich vince per distacco la batteria, secondo posto per la statunitense Diggins11.48: Queste le protagoniste della quarta batteria:Batteria 4Jessie Diggins (USA)Elena Rise Johnsen (NOR)Amanda Saari (FIN)Katharina Hennig (GER)Nadine Fähndrich (SUI)Ane Appelkvist Stenseth (NOR)11.46: Ultimo posto perche è eliminata. Primo posto di Kern, seconda la svedese Dahlqvist11.42: Al vianella terza batteria. Queste le protagoniste:Batteria 3Maja Dahlqvist (SWE)Julia Kern (USA)Sammy Smith (USA)Federica(ITA)Victoria Carl (GER)Tereza Beranova (CZE)11.