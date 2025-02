Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: ottima manche di Franzoni, aspettando De Aliprandini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI SCI13.35 Feurstein perde velocità proprio in vista del piano finale e chiude 2° a 28 centesimi. Tocca al brasiliano Lucas Pinheiro Braathen (-0.53).13.33 Vinatzer addirittura dietro: è 4° a 78 centesimi. Non una buona giornata per l’altoatesino, che sembra involuto indopo il buon avvio di stagione. Ne mancano 20. In pista l’austriaco Lukas Feurstein (-0.48).13.32che sposta gli equilibri per Grammel. Vola in testa con ben 0.71 su Gile. Adesso Alex Vinatzer (-0.34).13.31 Gile ha 25 anni e non si è mai qualificato per la secondain Coppa del Mondo.13.30 L’americano Bridger Gile si porta in testa con appena un centesimo su. Tocca al tedesco Anton Grammel (-0.06).13.29ha fatto segnare lo stesso tempo di Read nella seconda