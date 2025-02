Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: oro impensabile per Haaser, Odermatt e De Aliprandini fuori dal podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI SCI14.24 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo.14.23 Era un tracciato molto filante e veloce: non a caso ha vinto un supergigantista. Nessuno lo avrebbe pronosticato, ma questi sono idi sci. A volte vincono i migliori (come ieri Brignone), altre gli outsider.14.22 L’Austria non vinceva l’oro inaidal 2017 con Hirscher.14.21 Gli altri italiani: 20° Franzoni a 2.02, 21° Vinatzer a 2.08, 24° Della Vite a 3.10.14.20 La classifica finale:Raphael(Austria) 2’39?71Thomas Tumler (Svizzera) +0.23Loic Meillard (Svizzera) +0.51Marco(Svizzera) +0.58Marco Schwarz (Austria) +0.78Thibaut Favrot (Francia) +0.83Timon Haugan (Norvegia) +1.