Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: niente medaglia per De Aliprandini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI SCI14.08 Lo scandinavo è in vantaggio di 38 centesimi al secondo intermedio.14.07 Boato assordante a Saalbach. Haaser in testa con 23 centesimi su Tumler. Sarà podio per l’Austria? Adesso il norvegese Alexander Steen Olsen (-0.17).14.05da fare per De. Nel finale aveva proprio finito la benzina. L’influenza degli scorsi giorni ha pesato. Chiude quinto a 8 decimi. Mancano 5 atleti. Tocca all’ultima speranza austriaca, Raphael Haaser (-0.01).14.02 Pazzesco Tumler. Nonostante due errori vistosi, si porta nettamente al comando con 55 centesimi su Schwarz. Ha veramente attaccato all’inverosimile. L’elvetico si candida per una. Ora Luca De(-0.00). Per stare davanti allo svizzero dovrà superarsi.