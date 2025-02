Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: iniziata la prima manche

9.50 Il croato paga 0.31 al primo intermedio e 0.35 al secondo.9.49 Kranjec è terzo a 1.19. Non è da medaglia. E' il momento del croato Filip Zubcic.9.48 Lo sloveno sbaglia subito e al primo intermedio accusa 76 centesimi: un abisso.9.48 Meillard al comando con 0.43 su Steen Olsen, ma nel finale lo svizzero presta il fianco. Ora lo sloveno Zan Kranjec.9.47 Subito 0.34 di vantaggio per l'elvetico, vantaggio che sale a 0.59 al secondo rilevamento.9.46 1'21?55 il tempo del norvegese. Porte piuttosto angolate nella parte alta, poi il tracciato diventa più filante. Adesso lo svizzero Loic Meillard.9.45la gara. In pista Steen Olsen.9.44 Il primo a partire sarà il norvegese Alexander Steen Olsen.