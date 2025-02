Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: inizia la seconda manche, attesa per l’assalto di De Aliprandini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI SCI13.15ta la. In pista il canadese Erik Read.13.11 Odermatt ha vinto 3 medaglie ai, tutte d’oro e peraltro in tre differenti specialità: discesa, superG e. Oggi parte da campione in carica, ma non sarà semplice.13.08 L’ultimo norvegese a vincere l’oro inaifu Henrik Kristoffersen nel 2019.13.06 Haugan vanta un solo podio in carriera in Coppa del Mondo in: 3° ad Aspen 2024. Ma oggi è in testa al Mondiale.13.04 Per Della Vite, Franzoni e Vinatzer, visti i distacchi, l’obiettivo sarà quello di provare a guadagnare qualche posizione.13.01 Luca Deha già vinto un argento ainel 2021. Si trova in una posizione che gli consente di provarci.