Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: De Aliprandini si gioca la medaglia, bene Franzoni. Alle 13.15 la seconda manche

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI SCI10.52 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport. Appuntamento a più tardi per la. Un saluto sportivo.10.51 Gli altri italiani: 21° Vinatzer a 2.13, 24°a 2.75, 28° Della Vite a 3.00.10.51 La classifica finale della prima.1) Timon Haugan (Norvegia) 1’21?102) Loic Meillard (Svizzera) +0.023) Marco Odermatt (Svizzera) +0.244) Alexander Steen Olsen (Norvegia) +0.455) Raphael Haaser (Austria) +0.626) Luca De(Italia) e Thomas Tumler (Svizzera) +0.638) Marco Schwarz (Austria) +0.879) Henrik Kristoffersen (Norvegia) +0.8810) Thibaut Favrot (Francia) +0.9910.50Giovanni, 24° a 2.75.10.47 Della Vite sta perdendo posizioni. Ora è 27° a 3.00. Dopo, ad ogni modo, sarà improbabile che vi siano altri inserimenti nei 30.