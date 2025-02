Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: De Aliprandini sfida la corazzata svizzera

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del gigante maschile dei Mondiali di sci a Saalbach (Austria). Sulle nevi della Schneekristall, la gara tra le porte larghe avrà il proprio padrone e bisognerà prestare attenzione alle condizioni meteorologiche che potrebbero andare a condizionare non poco lo svolgimento della prova. La Svizzera calerà ancora una volta i propri assi. Dopo aver monopolizzato il podio nella combinata a squadre, la formazione elvetica ha grandi chance per avere anche più di un atleta nella top-3. Favorito principale è Marco Odermatt.