Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: De Aliprandini all’arrembaggio! Tra poco la seconda manche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI SCI13.01 Luca Deha già vinto un argento ainel 2021. Si trova in una posizione che gli consente di provarci. Dovrà attaccare e prendersi rischi, porta dopo porta. O la va o la spacca.12.58 Nonostante Haugan, gli svizzeri sono i grandi favoriti per l’oro. E chi ha tracciato la? Il loro allenatore Helmut Krug. La tavola è apparecchiata.12.57 La startlist della:1 29 103729 READ Erik 1991 CAN 1:24.19 3.09 30 Atomic2 41 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK 1:24.11 3.01 29 Salomon3 23 6293775 DELLA VITE Filippo 2001 ITA 1:24.10 3.00 28 Rossignol4 36 492542 AUBERT SERRACANTA Aleix 2005 ESP 1:24.00 2.90 26 Van deer5 39 180919 HALLBERG Eduard 2003 FIN 1:24.00 2.90 26 Fischer6 26 202909 STOCKINGER Jonas 1999 GER 1:23.