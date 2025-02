Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: bravo De Aliprandini, si gioca una medaglia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZAIL MEDAGLIERE DEIDI SCI10.03 COLPO DI SCENA CLAMOROSO! Il norvegese Timon Haugan si porta in testa con 2 centesimi su Meillard. Adesso un altro scandinavo: Atle Lie McGrath.10.03 Nessuna sbavatura per De. Ha sciato bene, all’attacco.10.02 OTTIMOOOOOOOOOOOOOOO!!! Deè 4° a 61 centesimi! Ci siamo, ci giochiamo una! Bravissimo!10.00 Discreto, e anche qualcosa in più, Schwarz: quinto a 85 centesimi. Ora Luca De.9.59 Intanto si infittisce la nevicata.9.58 Favrot sesto a 97 centesimi. Un po’ il distacco per cui firmeremmo per De. Adesso l’austriaco Marco Schwarz, bronzo nella passata edizione.9.57 Pensando a De, l’ideale sarebbe provare a rimanere sotto il secondo di distacco, di modo darsela nella seconda manche.