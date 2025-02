Oasport.it - LIVE Festival di Sanremo 2025, terza serata in DIRETTA: si vola con i Duran Duran! Bene Brunori SAS, cresce Joan Thiele, Tony Effe fuori luogo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.38: Ora il medley di Iva Zanicchi che illo ha vinto quattro volte23.36: Iva Zanicchi, nata il 18 gennaio 1940 a Ligonchio, in provincia di Reggio Emilia, è una delle voci più riconoscibili della musica italiana. Cresciuta in una famiglia umile, si avvicina alla musica fin da giovane, iniziando a cantare in concorsi e serate locali. La sua carriera decolla nel 1961 quando vince ildi Castrocaro, che le apre le porte del mondo della musica. La sua prima grande popolarità arriva nel 1962, con il successo del brano “La Zanzara”, ma è nel 1967 che si fa conoscere al grande pubblico partecipando aldicon “Non pensare a me”, brano che la consacra. Negli anni ’60 e ’70, Iva Zanicchi conquista numerosi successi, partecipando più volte aldi, dove vince nel 1969 con la canzone “Zingara”, un trionfo che segna una tappa fondamentale nella sua carriera.