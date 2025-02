Oasport.it - LIVE Festival di Sanremo 2025, terza serata in DIRETTA: Settembre vince le nuove proposte!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1.00: Dopo la pubblicità i primi cinque della classifica di questa0.56:il premio della categoria!0.52: Finita la pubblicità, chiuso il televoto0.46: E’ il momento della proclamazione del vincitore0.42: Alex WyseAlex Wyse, nome d’arte di Alessandro Rina, nasce a Como il 16 giugno 2000 sotto il segno dei Gemelli. Fin da giovane coltiva una grande passione per la musica, che lo porta a studiare a Londra, diplomandosi al Bimm dopo aver frequentato il Chesterton Community College a Cambridge.La svolta nella sua carriera arriva nel 2021 con la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, dove si distingue grazie al suo talento e agli inediti Sogni al cielo e Tra silenzi (Roma). Entrato nella squadra di Lorella Cuccarini, lavora con produttori di prestigio come Katoo e ottiene il plauso di artisti come Ermal Meta e Giuliano Sangiorgi.