Oasport.it - LIVE Festival di Sanremo 2025, quarta serata in DIRETTA: Topo Gigio vince tutto! Emozioni con Clara e il Volo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.01: BRANCALE – AMOROSO 7.5: il duetto del venerdì certifica, ce ne fosse bisogno, che la Brancale che piace di più è questa, che il suo terreno di pascolo è distante dal brano che ha portato in gara. L’Amoroso abbassa la media.22.00: Brancale è soul, Amoroso anche no21.58: La vera Serena Brancale è questa! Poche storie! Precisa, delicata, aggressiva, credibile nell’R&B. Alessandra Amoroso non regge troppo il confronto ma l’impegno c’è stato21.57: “If I Ain’t Got You” di Alicia Keys è una riflessione profonda sul valore delle cose davvero importanti nella vita. La canzone parla del fatto che, nonostante i beni materiali e il successo possano essere desiderabili, niente è più significativo dell’amore autentico e delle relazioni sincere. Alicia Keys canta con intensità che senza amore, tutte le ricchezze, le fama e gli oggetti di lusso sono insignificanti.