Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Andreeva/Shnaider 4-6, 7-6, (6-6), WTA Doha 2025 in DIRETTA: le azzurre annullano match point e forzano il super tie-break!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-9 Orribile errore in costruzione di dritto di, anche l’urlo di. Due palle, altre due.7-8 E poi la prima vincente. Se le russe vinceranno, grande merito sarà di questi due punti di.7-7 Mamma mia, pauroso dritto in cross di. Incredibile! Cos’ha tirato la russa dopo un serie di 8 dritti consecutivi da fondo fatti giocare dalle.7-6 Mette in campouna bella prima slice sul dritto di, che non risponde!!!!6-6 Chiude al terzo tentativo con lo smash. Si gira ancora in parità!5-6 NO! Risposta di dritto sulla seconda affossata in rete. Continua nella sua discontinuità oggi.5-5 Prima vincente.5-4 Come non detto. Dritto fuori di metri di Jasmine quando si poteva farle giocare.