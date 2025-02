Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Andreeva/Shnaider 4-6, 6-6, WTA Doha 2025 in DIRETTA: siamo al tie-break, le azzurre hanno annullato match point

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-0 TIENE, ENTRA!!!1-0 SII! Solidissima stavolta da fondo con il dritto! C’è l’intervento die il recupero in rete di! Mini-!6-6 TIE-! Un semi-miracolo!40-15 Frittata diche si muove in anticipo mandando al barche sbaglia!30-15 Non risponde!15-15 Risposta forte e al corpo disu, che qui può fare poco.15-0 Non chiudeda un centimetro, neanche con lo smash, poi prende la riga con lo schiaffo al volo.Sara, la mattatrice della rimonta azzurra, al servizio per restare nel 2° set.5-6 Prima vincente, brave loro., ripetiamo, sotto tono questo pomeriggio. Anche in questa circostanza poteva rispondere ad una prima ottima ma non impossibile.