Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Andreeva/Shnaider 4-6, 4-5, WTA Doha 2025 in DIRETTA: toscana in battuta per restare nel torneo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 ENTRAAAAAA ancoraa rete con tempi perfetti e chiude!5-5 Chiusura a rete di Sara! Torniamo con entrambe le gambe nel 2° set!!!40-15 Guizzo al volo di!30-15 Fuori misura di metri la risposta di dritto di Mirra!15-15 Chiude a rete Sara!0-15 Grande risposta di dritto in cross di, passante comodo in lungoriga su.4-5 CLAMOROSO errore di volo dicome nel primo set. Ci regalano il contro-break!40-40 Nooo, Altro scambio meraviglioso! Il passante di dritto diatterra in campo. Match point, palla del 4-5! Che punto!30-40 Niente, esce di nulla il rovescio di Jasmine, dopo un bellissimo scambio che rende giustizia al doppio femminile: pieno di interventi e ottimi recuperi.15-40 Si stampa sul nastro il rovescio di Anreeva, confusa dal cambio alto di Sara! Due palle break!15-30 Non risponde di drittosu una prima niente di ché.