Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Andreeva/Shnaider 4-6, 1-2, WTA Doha 2025 in DIRETTA: parziale di 0-8 subito dalle azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 No ma che bordate tiradi dritto a tutto braccio! Va poi fuori giri dopo le estreme difese di Sara!15-30 Doppio fallo di Sara. C’è stato un urlo ‘Forza italia’ tra prima e seconda, non da parte di un tifoso azzurro.15-15 Chiude con la volèe di rovescio! Bimane! Il passante diera stato ancora solido ma stavolta la russa ha sbagliato quantomeno la direzione!0-15 Impossibile serie di difese di, alla fine deve cedere ad.1-2 Incontenibile, picchia da fondo di dritto e apparecchia per la chiusura di Mirra.di 8-0 Russia.40-0 Rocambolesco recupero diche mette il dritto sulla riga per lo stupore di.30-0 Nuova prima, nuovo punto.15-0 Smash comodo didopo il servizio di, scatenata.