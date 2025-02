Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Andreeva/Shnaider 2-5, WTA Doha 2025 in DIRETTA: azzurre a fatica dentro il 1° set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Chiude comodamente a rete, passante diper una volta sbagliato nel concetto.30-0 Lungo il lob difensivo di.15-0 Nuovo errore dia rete. Chissà che non possa essere un buon presagio.2-5 Risposta in rete di.40-15 Non trema però in battuta la ‘baby fenomeno’.30-15 Fa tutto bene ma insacca la comoda volèe!30-0 Altra prima di Mirra, comoda chiusura della compagna.15-0 Servizio vincente di.2-4 Lungo il dritto di. Bene così!40-30 Gran servizio e gran dritto di, comoda chiusura con lo smash di!30-30 Si, ottima entrata di Sara!15-30 Picchia duro di rovescio, chiude di volo,15-15 Scambio lungo e duro, alla fine non ne ha più la toscana e mette in rete il rovescio.