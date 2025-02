Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Andreeva/Shnaider 1-4, WTA Doha 2025 in DIRETTA: russe avanti di un break nel 1° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Pauroso rovescio lungoriga di. Non contiene di dritto Mirra.1-4 Tengono il servizio le. Stavolta è solida la chiusura di rovescio bimane di.40-30 Bene con il servizio al corpo ancora.30-30 Slice vincente della russa.15-30 Suicidio dida fondo, leggerissimo e corto pallonetto suche non si fa pregare!15-15 Bersagliatada! Chiusura con lo smash dell’azzurra!15-0 Comoda chiusura dial volo.1-3 Molto bene, gioco a zero: per giunta sul servizio più debole della nostra coppia!40-0 Non risponde di rovescio Mirra a!30-0 Diabolicaa far giocare due smash a, visto chesta colpendo in maniera pazzesca da fondo. La russa sotterra il secondo tentativo.