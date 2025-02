Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Andreeva/Shnaider 0-1, WTA Doha 2025 in DIRETTA: iniziata la semifinale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Chiude a retesu un passante diche forse usciva comunque.0-1 Tengono la battuta le russe rischiando. Chiude al volo.40-40 Passa di dritto. Punto decisivo.30-40 Scambio lunghissimo, eroicacon il rovescio a metterla sulla riga: palla break!30-30 Sbaglia l’entrata di volo.30-15 Molto profonda e potente la risposta di rovescio dell’azzurra.30-0 Lungo il rovescio di.15-0 Colpisce vincente il rovescio in crossin battuta!13:03 Sorteggio completato, palleggio di riscaldamento in corso: 5? e si parte!Giocatori in campo!12:54 Uno pari i precedenti: la finale olimpica fu un trionfo per le azzurre a Parigi; La rivincita russa arrivò poi nello scorso mese di gennaio agli Australian Open