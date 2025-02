Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2025 in DIRETTA: si parte alle 13.00 con le qualifiche della sprint maschile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDISU12.45 L’Italia cala gli assi nell’omnium e nellafemminile. Sarà Chiara Consonni a difendere i colori azzurri nell’evento multidisciplinare. La campionessa olimpicamadison – in coppia con Vittoria Guazzini – è una delle principali candidate al podio. Semifinale tutta da vivere nellaper Miriam Vece: mai un’azzurra si era spinta così lontano nella prova più rapida del programma su. Arpionare una medaglia rappresenterebbe il giusto premio per un’atleta che ha tenuto alta la bandiera azzurra in questi anni in una specialità nella quale l’Italia non ha mai brillato.12.40 Amici di OA Sport, buongiorno e ben ritrovati allaterza giornata deglidisu, evento che si tiene in Belgio (al velodromo di Zolder) da mercoledì 12 a domenica 16 febbraio.