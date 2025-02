Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2025 in DIRETTA: Predomo e Moro non brillano nelle qualificazioni della sprint, inizia l’omnium femminile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDISU13.41 SI PARTE!13.39 Passiamo ora alla prima delle quattro prove valevoli per. Chiara Consonni deve partire con il piede giusto nello scratch per rimanere in gioco per il podio.71 STENBERG Anita Yvonne NOR14 ŠEV?IKOVA Petra CZE35 TEUTENBERG Lea Lin GER82 CAMPOS Daniela POR15 DIDERIKSEN Amalie DEN87 ANGUELA YAGUEZ Eva ESP70 WIEBES Lorena NED55 CONSONNI Chiara ITA1 GSCHWENTNER Leila AUT109 VALGONEN Valeria AIN46 GILLESPIE Lara IRL85 BA?IKOVA Alžbeta SVK60 GEDRAITYT? Akvile LTU95 LIECHTI Jasmin SUI2 de CLERCQ Katrijn BEL18 BERTEAU Victoire FRA81 WANKIEWICZ Olga POL39 LEECH Sophie Madelaine GBR103 USHAKOVA Milana UKR107 BIRUK Karalina AIN13.37 Lavreysen non batte Yakovlev! Piccola sorpresa in questo finale di qualificazione: va detto che il neerlandese si è fermato a soli 3 millesimi dall’israeliano.