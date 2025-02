Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2025 in DIRETTA: iniziano le qualificazioni della sprint maschile

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDISU13.01 9.949 il crono fatto segnare da Kiriltsev. Ora è il momento dell’atleta indipendente Kalachnik.13.00 Tutto pronto o quasi per il viaterza giornata di gare, il primo atleta al via sarà Nikita Kiriltsev.12.58 Ancora pochi minuti prima di vedere all’opera glier nellevelocità. Ecco la lista di partenza.1 152 KIRILTSEV Nikita AIN2 153 KALACHNIK Nikita AIN3 12 NULENS Lowie BEL4 120 ŽALAR Eduard SLO5 64 LIVANOS Konstantinos GRE6 66 LOVASSY Patrik Romeo HUN7 129 SANCHEZ GARMENDIA Esteban ESP8 124 JIMENEZ ELIZONDO Ekain ESP9 62 CHAROVAS Miltiadis GRE10 7 de SCHRIJVER Runar BEL11 96 van LOON Tijmen NED12 142 DANYLCHUK Bohdan UKR13 23 TOPINKA Dominik CZE14 57 NORRIS Hayden GBR15 88 VINSKAS Laurynas LTU16 17 TAMME Mat?j CZE17 108 SARNECKI Rafal POL18 143 DENYSENKO Vladyslav UKR19 44 DORNBACH Maximilian GER20 80 PREDOMO Mattia ITA21 56 LEDINGHAM-HORN Harry GBR22 86 LENDEL Vasilijus LTU23 36 HELAL Rayan FRA24 42 VIGIER Sebastien FRA25 49 SPIEGEL Luca GER26 78 MORO Stefano ITA27 69 YAKOVLEV Mikhail ISR28 107 RUDYK Mateusz POL29 94 LAVREYSEN Harrie NED12.