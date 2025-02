Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2025 in DIRETTA: in corso le qualificazioni dell’inseguimento individuale maschile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDISU15.03 Etienne Grimod passa al primo chilometro con il quarto tempo, staccato di circa un secondo e mezzo dal crono di Skivald.15.01 Spazio al primo dei due azzurri in gara, Etienne Grimod. Insieme al giovane azzurro svolgerà la sua prova il belga Bernard.4 BERNARD Thibaut BEL75 GRIMOD Etienne ITA14.59 Crono interessante quello siglato da Skivild: 4:09.840 il nuovo riferimento in vetta alla classifica, può provare rimanere tra i migliori quattro il danese. Charret paga oltre otto secondi ed è terzo.14.57 Il danese Skivild è in vantaggio a metà gara con un margine di circa un secondo e mezzo sull’attuale leader della gara.14.54 La composizione della terza batteria.33 CHARRET Camille FRA30 SKIVILD Juel Robin DEN14.